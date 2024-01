No Sala de Redação desta sexta-feira (26), o repórter Lucas Katsurayama trouxe o esboço do time do Inter para a partida contra o Ypiranga no sábado (27). De acordo com ele, Coudet deve escalar o Alan Patrick um pouco mais recuado, com o Aránguiz como primeiro volante e o Bruno Henrique mais na direita do campo.