Os resultados das exportações de carne bovina do Brasil trouxeram, em setembro, um novo recorde mensal. Conforme a Associação Brasileira dos Frigoríficos (Abrafrigo), as 319,03 mil toneladas embarcadas representam alta de 30% sobre igual mês de 2023. A receita de US$ 1,29 bilhão, é 28% maior, em igual comparação.