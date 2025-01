Falta de chuva, estiagem, seca: tem diferença? Entenda o quadro atual do RS

Usadas de forma geral como sinônimos para se referir à chuva insuficiente, estiagem e seca são situações diferentes. O que indica a consolidação de um ou de outro é uma combinação de fatores, que vão além das condições climáticas. Com perdas já registradas em lavouras do Estado e em pastagens para alimentação do gado, o cenário atual no território gaúcho é de atenção.