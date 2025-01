Chegada de trator e touro mecânico: conheça a história de amor que levou dois produtores ao altar no Interior do RS 

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Com direito a chegada de trator na igreja e touro mêcanico na festa, um casal de produtores fez jus ao seu amor pelo agronegócio até no casamento. De Estrela, Carline, 38, e Ivan Senter, 34, se conheceram pela lida no campo que também que os uniu e enfeitou a festa da união. A celebração chamou a atenção na região do Vale do Taquari.

"Não poderia ter sido diferente", disse à Carline à coluna:

— As máquinas são muito simbólicas para nós dois. Mostram as nossas origens. E foram os primeiros equipamentos que a gente conseguiu comprar juntos, com muito esforço.

Mais do que "padrinhos" de casamento, a forrageira, a carreta e o trator são "colegas de trabalho" do casal. Carline e Ivan trabalham com pecuária de corte na propriedade e prestam serviço em outras fazendas para a preparação da silagem (alimentação dos animais). O máquina foi adquirido para auxiliar nesta tarefa.

Na festa, a atração ficou por conta do touro mecânico. Pedido do então marido, Carline diz que não teve como recusar:

— No início, ele nem queria deixar as crianças (convidadas) brincarem. O touro era dele — conta, rindo.

O agro que os uniu

Foi a partir de uma matéria veiculada pela revista da cooperativa Dália que os dois se conheceram, há 11 anos. O assunto? Carline e a elaboração de uma dieta especial para os seus animais. Na época, as famílias trabalhavam com pecuária de leite e eram cooperativados.

— Na foto, estava toda suja da lida, de macacão. Mas o Ivan me viu e me procurou no Orkut. Foi ali que começou — se recorda, rindo.

Aliás, a primeira vez que se viram também foi em uma festa ligada ao setor produtivo: o Baile da Tripa Recheada, em Colinas.

Assista ao vídeo