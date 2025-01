Por que começam a faltar ovos nas prateleiras americanas e qual o efeito disso para o Brasil 

Os focos de influenza aviária registrados nos Estados Unidos já provocam reflexos na oferta e no preço de ovos. A escassez do produto faz com que o varejo limite a quantidade de compra por cliente. Dados do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla, em inglês) apontam que a cotação de ovos grandes com casca no final de dezembro de 2024 chegou a US$ 5,49 para meia dúzia, um aumento de 151% na comparação com igual período do ano anterior.