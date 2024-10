Para dar conta de uma degustação simultânea com 800 participantes é preciso contar com a ajuda de um grupo igualmente grande. A 32ª Avaliação Nacional de Vinhos, realizada no final de semana em Bento Gonçalves, contou com 120 futuros enólogos para colocar nas taças as 16 amostras selecionadas para o evento.