O brasileiro Hugo Calderano, sexto do ranking mundial, foi eliminado nas oitavas de final do WTT Champions de Montpellier, na França. Em um jogo extremamente equilibrado, ele foi superado pelo alemão Patrick Franziska, 11º do ranking, com parciais de 11/7, 11/9, 3/11, 5/11 e 11/9, em jogo que teve 43 minutos de duração. A competição equivale a um Masters 1000 do tênis.