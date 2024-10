Após a conquista do pentacampeonato pan-americano, Hugo Calderano fez sua estreia no WTT Champions Montpellier, na França. Nesta quarta-feira (23), o brasileiro venceu o sul-coreano Lim Jong-hoon, 30º do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITT), por 3 a 0, parciais de 11/8, 12/10 e 11/3, em jogo que teve 24 minutos de duração.