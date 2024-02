Com mais espaço e um dia “extra”. Assim será a 8ª Expoagro Cotricampo, feira realizada no município de Campo Novo, no noroeste do Estado, onde fica a sede da cooperativa. O evento passará a ter quatro dias – até então, eram três –, e contará com espaço maior nesta edição, que vai de 21 a 24 de fevereiro.