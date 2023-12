Dos 14 vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à nova lei dos agrotóxicos, publicados no Diário Oficial da União, um em especial chama a atenção e deve levar o debate em torno do assunto de volta ao Congresso. É o que trata da coordenação das reanálises de risco dos produtos. No texto aprovado pelos parlamentares, a tarefa ficaria a cargo do Ministério da Agricultura. Com a objeção do chefe do Executivo, essa alteração cai. Para quem defende a necessidade de modificação das normas vigentes na busca por uma maior celeridade nos processos, esse é um ponto considerado fundamental. Para quem é contrário, a manutenção do modelo regulatório tripartite (com análise separada de Ibama, Anvisa e Agricultura) é igualmente tida como essencial.