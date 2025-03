Após empate inesperado de supermercadistas, solução inusitada: mandato será dividido

Pelo acerto, Longo fica no cargo até 31 de agosto de 2025. A data não é aleatória. A ideia é passar o bastão a Peruzzo durante a Expoagas, principal feira anual do setor no Rio Grande do Sul. O mandato do jovem supermercadista será maior, se prolongando até o final de 2027, quando será realizada nova eleição para o biênio 2028/2029.