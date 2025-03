Eduardo Bolsonaro diz que "não há a mínima possibilidade" de retorno ao Brasil mesmo após arquivamento de investigação

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) declarou, nesta terça-feira (18), que não há "a mínima possibilidade de voltar ao Brasil", após se licenciar do mandato de deputado federal sob a justificativa de perseguição pelo Poder Judiciário. As informações são do jornal O Globo .

O filho "03" de Bolsonaro permanece no exterior, onde optou por ficar depois que o PT solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a apreensão de seu passaporte , alegando que ele teria atentado contra a "soberania nacional". No entanto, a investigação foi arquivada pelo Supremo nesta terça-feira.

Mais cedo, em entrevista à CNN, o parlamentar afirmou que pretende solicitar asilo político ao governo dos Estados Unidos. Em conversa com a Revista Oeste, Eduardo fez duras críticas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes:

— Confiscaram meu passaporte, mas meu pensamento está com Donald Trump, que seguirá abraçando o meu filho. Coisa rara no Brasil, (no meu governo) tivemos um presidente alinhado com democracias no mundo todo, inclusive a americana. Mas todo sacrifício é válido quando queremos um país forte, independente e livre — completou.