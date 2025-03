A falta que faz ao RS um fundo que Nordeste, Norte e Centro-Oeste têm

O fundo constitucional é formado por 3% da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto de Renda (IR). Ele dá “funding”, ou seja, recurso a ser emprestado com juro baixo para empresas investirem nestas regiões. Poderia potencializar setores econômicos consolidados, como veículos, ou novas vocações econômicas no Rio Grande do Sul, como energias renováveis, nas quais estamos perdendo projetos para o crédito muito mais barato do Nordeste do país.