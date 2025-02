O que faz os porto-alegrenses saírem do emprego? 

Em tempos de desemprego baixíssimo, recorde de pessoas trabalhando no Rio Grande do Sul e dificuldade de preencher vagas em aberto, segurar o funcionário é um luxo. Por isso, o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) perguntou em uma pesquisa o que faria as pessoas saírem do emprego. O indicador é importante para as empresas identificarem onde devem focar para evitar tanta rotatividade de trabalhadores. O varejo é um dos setores com maior problema para contratar devido aos seus horários de funcionamento.