Por que mesmo desempregados não querem trabalhar em shopping

Se o varejo no geral não consegue preencher empregos, as lojas de shoppings têm mais dificuldade ainda devido aos dias e horários ampliados de funcionamento. Em pesquisa recente do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) sobre mercado de trabalho, apenas pouco mais da metade dos entrevistados desempregados aceitariam uma destas vagas. Os principais motivos apontados para a rejeição foram exatamente: trabalho no final de semana e carga horária.