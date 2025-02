No sufoco, indústrias do RS fecharam 2024 com crescimento; veja os altos e baixos

Metalurgia foi destaque com aumento de 16,4% na produção Gerdau / Divulgação

No sobe e desce ao longo dos meses, a indústria do Rio Grande do Sul conseguiu fechar 2024 no positivo, com um crescimento de 0,6%. Porém, foi um dos menores da pesquisa do IBGE e ficou bem abaixo da média nacional, que trouxe um avanço de 3,1% sobre 2023.

Também é importante observar que a base é baixa, pois, no ano anterior, as fábricas gaúchas tinham passado a produzir 4,8% menos. A indústria do Rio Grande do Sul tem trazido resultados piores do que média nacional nos últimos anos. Em 2024, a expectativa de queda do juro prometia mudar essa cenário, mas as taxas acabaram voltando a subir e o setor ainda foi impactado pela enchente, ainda que ela tenha aumentado a demanda de alguns segmentos, como os de móveis e limpeza. Em nenhum mês do ano passado se conseguiu ficar acima dos 100 pontos na produção industrial, fechando dezembro no patamar de 97,6.

Maiores altas de produção em 2024:

Derivados de petróleo e biocombustíveis +16,8%

Metalurgia +16,4%

Maiores baixas:

Máquinas e equipamentos -18,8%

Bebidas -13,2%

Produção da indústria do RS desde o pré-pandemia:

2019 +2,5%

2020 -5,5%

2021 +9%

2022 +1,1%

2023 -4,8%

2024 +0,6%

E 2025?

A indústria gaúcha enfrenta os mesmos desafios dos demais setores, como juro alto, ameaça de inflação e a incerteza quanto às medidas protecionistas dos Estados Unidos. A estiagem também impacta muito as fábricas ligadas ao agronegócio, além do reflexo do corte de produção no complexo da General Motors (GM) em Gravataí. Por outro lado, espera-se bons estímulos de medidas econômicas do governo do Estado, que está com a dívida com a União suspensa, e do investimento de R$ 24 bilhões da nova fábrica de celulose da CMPC.

