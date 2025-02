Aprovada suspensão de contrato dos metalúrgicos para reduzir produção na GM de Gravataí

Foi aprovada por unanimidade em assembleia a suspensão de contrato dos metalúrgicos que trabalham no complexo gaúcho da General Motors (GM). É o chamado "lay off" . A assembleia foi realizada na tarde desta segunda-feira (10) pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí. Além de uma parada de 30 dias a começar agora em março, haverá suspensão parcial de produção a partir de abril. O acordo permite dispensar temporariamente os trabalhadores por um período de dois a cinco meses , prorrogáveis.

— Acordamos pagamento total do FGTS e do PPR (participação nos lucros), além da continuidade do vale-alimentação — explica o presidente do sindicato, Valcir Ascari.