Empresa que emprega 5,3 mil pessoas no RS muda de nome

Apenas em 2024, foram contratados 4 mil profissionais. Divulgação / Pulse Client Experts

Empresa que emprega 5,3 mil pessoas em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, a SX Negócios está mudando de nome para Pulse Client Experts. Ela foi fundada em 2011 no Rio Grande do Sul, mas a operação foi comprada pelo grupo Santander em 2020.

Atualmente, a operação tem unidades também em São Paulo e no Rio de Janeiro. No total, são 9,3 mil funcionários, que fazem o atendimento dos 69,5 milhões de clientes do Santander no Brasil.

Só em 2024, foram 4 mil profissionais contratados. Agora, há outras 1,3 mil vagas em aberto, sendo 470 no Rio Grande do Sul. Cerca de 80% delas são para universitários e pessoas em busca do primeiro emprego. O salário tem uma parte fixa de R$ 1.334,81, mais a remuneração variável, além de vales para alimentação, assistência médica e odontológica, participação nos lucros e plano academia. Interessados devem se candidatar pelo site.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: leilão no porto de Rio Grande e projeto misterioso de R$ 2,6 bi

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.