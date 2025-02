Desconto na conta de luz: 4,5 milhões de gaúchos têm direito ao bônus de Itaipu

No país, 78 milhões de consumidores foram contemplados pelo benefício. Porthus Junior / Agencia RBS

Mais de 4,5 milhões de clientes do Rio Grande do Sul tiveram direito a receber o bônus de Itaipu, o desconto da conta de luz de janeiro que garantiu que a inflação de janeiro no país fosse a menor desde a implantação do Plano Real, em 1994. Os abatimentos somaram R$ 86 milhões. Individualmente, chegaram a R$ 49. Na média, o IBGE captou uma redução de 15,5% na cobrança dos moradores da Região Metropolitana de Porto Alegre.

No país, foram beneficiados 78 milhões de clientes, com R$ 1,3 bilhão em descontos. O bônus de Itaipu é concedido a consumidores residenciais e rurais com consumo mensal abaixo de 350 kWh em ao menos um mês de 2023. Uma lei determina que parte da receita obtida com a comercialização de energia gerada pela Usina Hidrelétrica de Itaipu seja repassada diretamente aos consumidores.

O desconto é calculado com base no consumo mensal de energia. A tarifa do bônus de 2023 foi de R$ 0,011648844 por kWh consumido, valor que é multiplicado pelo total de kWh consumidos no mês. É preciso somar os valores para cada mês do ano.

Exemplo de cálculo:

Família consumiu 100 kWh por mês durante o ano.

R$ 0,011648844 (tarifa-bônus) x 100 kWh (consumo mensal) = R$ 1,17 de desconto por mês.

Multiplica por 12 meses: R$ 1,17 x 12 = R$ 13,98 de bônus total.

Na conta:

Na aba “itens da fatura”, o bônus estará identificado como “bônus Itaipu art. 21, Lei n. 10.438/02”.

*Colaborou Diogo Duarte

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: quem está devendo mais de R$ 20 bilhões

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.