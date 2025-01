Xangri-lá terá condomínio “irmão” de R$ 85 milhões às margens da Estrada do Mar

Xangri-lá , no Litoral Norte , ganhará mais um condomínio de terrenos para construção de casas, em uma área de 206,1 mil metros quadrados . DeMello Incorporações, de Santo Antônio da Patrulha, e ECL Participações estarão à frente do Verano, que terá investimento de R$ 85 milhões . Ao todo, serão 360 lotes, distribuídos em opções com áreas que vão de 250 m² a 589 m² e preços que partem de R$ 235,9 mil. O principal foco é o público que busca uma segunda residência , para ser usada em qualquer temporada.

– Nós entramos no litoral em 2017, com o Santorini, um bairro planejado. Entre 2022 e 2023 lançamos o Isla, que foi um sucesso de vendas. Mais de 1,6 mil clientes para 482 lotes. Agora, neste, quisemos compor os dois, atualizando os conceitos para o mercado que temos hoje – explica o gerente-executivo da DeMello Incorporações, José Pedro Gomes, citando que o novo projeto fica em frente ao Isla, no mesmo trecho, às margens da Estrada do Mar.