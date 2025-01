O que supermercados dizem que conteria alta dos alimentos, que abala popularidade de Lula

O aumento nos preços dos alimentos bem acima da inflação subiu na lista de prioridades do presidente Lula, que se reunirá com supermercados e atacadistas para ver o que fazer. Com a pesquisa Quaest que apontou queda na popularidade do governo federal, a situação fica ainda mais sensível, pois 83% dos entrevistados citaram a alta no custo da comida. Além disso, é semana de reunião do Banco Central sobre taxa de juro, às vésperas do aumento do ICMS dos combustíveis e da pressão para que Petrobras eleve valores também na refinaria.