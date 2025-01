INSS renova portaria que impede suspensão de benefícios por falta de prova de vida; procedimento não requer ida ao banco

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

O Ministério da Previdência Social publicou na sexta-feira (17) mais uma portaria suspendendo possíveis bloqueio de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por falta de prova de vida. Trata-se de uma medida que vale por seis meses, é prorrogável por mais seis e dá continuidade a outra que venceu no final de 2024. Isso porque essa postura é adotada pelo governo desde 2023.