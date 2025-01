Empregos na área de inovação e tecnologia crescem mais de 450% no RS

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Os empregos na área de inovação e tecnologia cresceram 468% no Rio Grande do Sul no período de janeiro a outubro de 2024, em comparação ao mesmo intervalo do ano anterior. Segundo dados filtrados através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o saldo de postos de trabalho nesse setor foi de 809 empregos neste recorte de 2023. Já no mesmo intervalo de 2024, foram 4,6 mil.

O levantamento, da Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, considera as posições das chamadas áreas de alta e média-alta intensidade tecnológica – classificação adotada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para definir o grau tecnológico de indústrias de transformação. Em outubro de 2024, segundo a pasta, 151,8 mil profissionais atuavam nestes segmentos no Rio Grande do Sul. Tratava-se de uma fatia de 5,4% dos empregos formais do Estado.

A demanda crescente esbarra na dificuldade de obter e reter mão de obra qualificada, desafio que é visto pela secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp:

– Estamos investindo em formar pessoas que se interessam por essas áreas, de tecnologia, engenharias e matemática. Olhando desde a educação básica. Vamos, inclusive, lançar em fevereiro mais um programa para qualificar os profissionais. Também atuamos com as empresas para retê-los e para trazer quem está fora do Estado.

Na avaliação da secretária, as áreas em destaque são: saúde, com o desenvolvimento de uma cadeia tecnológica e de bioprodutos; agro, com foco em alimentação; sustentabilidade e resiliência climática; eletroeletrônicos, destacando a produção se semicondutores; e inteligência artificial, sobretudo para atendimento de datacenters – investimentos que o Rio Grande do Sul vem perseguindo nos últimos tempos.

Startups

Em tempo, nos últimos dois anos, o número de startups no Estado saltou: chegou a mil em 2022 e, atualmente, está em 1,9 mil. Região Metropolitana e Litoral Norte concentram a maioria, 1,1 mil, enquanto a Serra vem na sequência, com 240.

