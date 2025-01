Economia gaúcha se acomoda após o "V" da enchente

Os indicadores do Banco Central apontam uma acomodação da economia gaúcha após o desempenho em "V" provocado pela enchente, quando a atividade despencou 7,8% em maio e subiu 8,9% em junho. Nos meses seguintes, o Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS) ficou assim: +1,6% em julho, -0,9% em agosto, +0,53% em setembro, +0,01% em outubro e +0,27% em novembro, último dado disponível.