CDB: rentabilidade, vantagens e risco deste investimento simples e indicado para 2025

Em geral, os CDBs têm remuneração prefixada, pós-fixada e híbrida. Na hora de escolher, considera que títulos públicos prefixados estão pagando mais de 15% ao ano. No caso do CDB pós-fixado, é recomendado não aceitar menos de 100% do CDI, referência geral para a remuneração e que acompanha a taxa de juro definida pelo Banco Central.

Instituições financeiras menores oferecem rentabilidades maiores. Porém, para blindar-se do risco de uma quebra do banco, o indicado é investir até R$ 250 mil, limite que é coberto para ressarcimento pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que funciona como um "seguro".

