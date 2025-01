Café nas alturas: quanto subiu, qual a tendência, dicas e substitutos para economizar

As perspectivas para a safra brasileira não são boas para 2025. Duda Fortes / Agencia RBS

Assunto do momento na mesa do café da manhã e na cantina da empresa, o preço do café subiu quanto ao consumidor, afinal? Pela média da pesquisa de inflação do IBGE, a alta do café moído foi de 30,76% em 2024 na região metropolitana de Porto Alegre.

A seca em países produtores, com Vietnã, provocou alta desde o primeiro semestre do ano passado. Depois, como a coluna alertava ainda em setembro, as queimadas no sudeste e no centro-oeste do país pioraram a situação dos cafezais. Além disso, China tem aumentado a compra da bebida ao passo que ela cai nos encantos da população gigante do país.

As perspectivas para a safra brasileira não são boas para 2025. O mercado mundial teria que se ajustar pela recuperação em outros países. Enquanto isso, as cotações batem recordes, o que faz o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, acredita que parte da alta se deve a especulação do comércio internacional.

Café solúvel

O café solúvel subiu menos, 8,85% em 2024. Segundo a Agas, o café em si pesa menos no custo total do produto, que também tem maior valor agregado. Ele também dura mais, então consegue segurar o repasse na oscilação de preços. Com diferença na alta de preço, seu rendimento tem sido semelhante ao moído.

Compare preços

Não deixe de pesquisar preços. Em um levantamento rápido que a coluna fez em supermercados de Porto Alegre que vendem pela internet, encontrou um pacote de 500 gramas de café da mesma marca custando entre R$ 16 e R$ 26. Ou seja, uma enorme economia de 38%.

Substitutos

Não são café, mas podem susbtituí-lo ao menos algumas vezes ao dia:

Chá — Exceto os mais caros, claro. Se plantar em casa, sai mais barato ainda. Boldo, por exemplo, cresce "como inço".

— Exceto os mais caros, claro. Se plantar em casa, sai mais barato ainda. Boldo, por exemplo, cresce "como inço". Cevada — O preparo é semelhante ao do café. Realmente, é bem mais barato e não tem cafeína, o que a torna uma opção também por quem evita a subtância.

— O preparo é semelhante ao do café. Realmente, é bem mais barato e não tem cafeína, o que a torna uma opção também por quem evita a subtância. Café de açaí — O fruto em pó também pode ser passada e é saboroso, porém o preço nem sempre vale à pena. Faça a comparação.

