"Não deu tempo para tocar todos os assuntos", diz líder da bancada na Câmara sobre o Sul também ter fundo constitucional

Empresas e governo gaúcho têm falado cada vez mais da falta que faz o Sul ter um fundo constitucional, formado por 3% da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto de Renda (IR) . Nordeste, Norte e Centro-Oeste contam com a fonte de recurso para financiar com crédito mais barato projetos agropecuários, agroindustriais e de infraestrutura. Aqui no Rio Grande do Sul, tem sido apontado como motivo da perda de parques eólicos para outros Estados. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, a coluna questionou o líder da bancada gaúcha na Câmara Federal, deputado federal Dionilso Marcon (PT-RS).