Para fechar o ano no qual completou três décadas de mercado, a galeteria Di Paolo investe R$ 7 milhões para abrir dois restaurantes. Um deles fica no ParkShopping Canoas, no espaço, como a coluna já noticiou, que a Fraport usou como terminal de passageiros da Base Aérea de Canoas. Antes, chegou a ter um o restaurante Bah, do Grupo Press, fechado na pandemia.