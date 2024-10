Refeito projeto que pretendia revitalizar hospital fechado há 22 anos em Porto Alegre

Foi refeito o projeto imobiliário previsto para o terreno do antigo Hospital da Criança Santo Antônio, no bairro São Geraldo, em Porto Alegre. Enquanto isso, a estrutura, fechada há 22 anos, segue abandonada. As licenças do projeto anterior chegaram a ser obtidas com a prefeitura, mas a obra não começou. Quando a coluna noticiou o empreendimento Porto Capital, ainda em 2021, o investimento previsto era de R$ 125 milhões, revitalizando o prédio histórico do hospital e construindo uma edificação com 415 unidades residenciais. Em nota, a Construtora R. Correa lembra que o primeiro Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) foi aprovado antes do novo plano diretor do 4º Distrito, que permite prédios mais altos.