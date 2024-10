Maior rede gaúcha de hotéis, a Laghetto fará sua estreia em Caxias do Sul com uma operação instalada em um prédio clássico na cidade, no qual ficava o Alfred Hotel – o "Alfredinho" –, fundado há 60 anos. A edificação foi comprada em leilão em 2023 pelo empresário Almir Persico, que está revitalizando a estrutura. O investimento não é informado.