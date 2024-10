Atingida pela enchente no bairro São João, no 4º Distrito, a concessionária Top Car, revenda da Audi em Porto Alegre, reabriu. A loja foi reformada e o estoque foi reposto com R$ 12 milhões, sendo que, recentemente, a empresa havia investido R$ 20 milhões para modernizar a unidade, junto com outra em Caxias do Sul. Agora, a água chegou a 1 metro e 30 centímetros, estragando móveis, computadores, carros novos e os da oficina.