De decoração "berrante" a jingle para o pequeno lojista enfrentar gigantes da venda online na Black Friday

Como o pequeno lojista disputa vendas com gigantes do comércio online? A data mais desafiadora para isso, a Black Friday tem até puxado as vendas de Natal. Aliás, varejistas nacionais e internacionais correram para instalar novos centros logísticos na região metropolitana de Porto Alegre para entregar mercadorias aos consumidores gaúchos até no mesmo dia da compra. Preocupado, o presidente da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV), Vilson Noer, recomenda aos lojistas uma decoração "bem berrante":