Com R$ 15 milhões, a Woss Incorporadora reformará sete casas históricas no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Todas as construções são da década de 1930 e ficam junto dos terrenos onde a empresa erguerá quatro empreendimentos nos próximos anos — dois já em obras. A ideia é instalar comércios nas casas, com exceção de uma que fica na Rua Barão de Santo Ângelo.