Programa de crédito para pequenas empresas atingidas pela enchente, o Pronampe está suspenso há quase duas semanas. Enquanto isso, as linhas de empréstimos do BNDES também estão com risco de interrupção. Para evitar, será necessário votar com urgência um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Saiba mais acima no comentário da coluna no Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha.