VÍDEO: economia verde com viabilidade econômica e consciência de que tem seu custo

Dois pontos importantes sobre a busca do Rio Grande do Sul pela "economia verde" foram citados no Campo em Debate na Casa RBS, na Expointer, em parceira com o BRDE. Um deles é que ela ocorra por projetos que tenham viabilidade econômica e não apenas por exigência de leis, como em outros países. Falou-se também da importância da consciência do consumidor neste processo, pois em várias situações ele terá que pagar mais caro para bancar a inovação pela sustentabilidade.