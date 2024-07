Inundada no 4º Distrito, fábrica de medicamentos prevê retomar produção só em 2025 e demite 200 funcionários

Empresa de 1947 duramente atingida pela enchente, a Hertz Farmacêutica (antiga Kley Hertz) está sem previsão exata para retomar a produção de medicamentos na fábrica, que fica no bairro Floresta. Aos trabalhadores, tem falado em 2025. A operação será mantida no mesmo local, mas terá que reduzir o quadro de funcionários. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Produtos Farmacêuticos de Porto Alegre, Orlando Salvadore informa que serão demitidos cerca de 200 trabalhadores.