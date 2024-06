A desconfiança fiscal com o governo federal abre uma boa janela de rentabilidade para investir no Tesouro Direto. O título Tesouro IPCA+ chegou a ter, no início da semana, retorno superior a 6,4% mais a inflação com vencimento em 2035. Baixou um pouco após o Banco Central sinalizar que a taxa de juro Selic seguirá em 10,5% ao ano, mas ainda é uma rentabilidade alta e de uma aplicação financeira segura, talvez mais até do que a caderneta de poupança.