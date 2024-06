Maior cooperativa do RS ainda tem Pronampe com juro baixo para emprestar a pequenos negócios

Maior cooperativa de crédito do Rio Grande do Sul, o Sicredi ainda tem dinheiro para emprestar pelo Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) com subvenção, ou seja, com o juro baixíssimo de apenas 4% ao ano. A instituição financeira recebeu R$ 200 milhões do total de R$ 1 bilhão do Ministério da Fazenda para subsidiar a taxa. Já usou 60% para emprestar, em média, R$ 110 mil a 2,6 mil empreendedores, informou à coluna o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.