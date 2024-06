De supermercado a academia: como estão sete antigos cinemas de rua de Porto Alegre

O público do cinema mudou de hábito. Primeiro, muitos trocaram salas de rua pelas instaladas em shoppings. Depois, um número considerável de clientes acabou optando pelo conforto do sofá com a disponibilidade de serviços de streaming. Os imóveis onde funcionavam antigos cinemas de rua de Porto Alegre acabaram dando lugar a negócios variados, que vão de supermercado a academia. Guilherme Gonçalves, que atua aqui na coluna Acerto de Contas, esteve em 21 deles. Hoje, começamos contando como estão sete destes locais.