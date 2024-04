Quase dois anos após o incêndio que a fez fechar as portas, a pet shop Zimmer, criada em 1976 no Centro Histórico de Porto Alegre, reabriu. Seu novo endereço é a loja 59, no Mercado Público, duas quadradas da antiga operação. O ponto, onde funcionava uma pastelaria, foi leiloado pela prefeitura por R$ 79 mil.