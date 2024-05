Previsões para as obras no trecho da BR-116 entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul, que já estava com problemas de chuvaradas anteriores. Entrevista com o superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Rio Grande do Sul, Hiratan Pinheiro da Silva, no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.