Dois shoppings em áreas de risco estão fechados em Porto Alegre. Os demais funcionam nesta sexta-feira (3) e avaliam a abertura no final de semana. Lembrando que a prefeitura está pedindo que as pessoas não circulem pelas vias e também que lojistas de regiões alagáveis não abram até domingo: Lojas e restaurantes são orientados a não abrir até domingo em áreas com risco