Ziraldo se foi, mas deixou um manual de como uma criança deve ser: O Menino Maluquinho. É um dos livros mais queridos da minha biblioteca da infância e hoje é folheado pelos meus filhos. Também assistem ao filme repetidas vezes. Por trás do sorriso que dou e do calor no coração que sinto quando vejo o exemplar lá de casa, tem muitos anos de reflexão.