Porto Alegre é uma das três capitais com maior zona rural no Brasil. Ela representa mais de 8% do seu território. Neste aniversário de 252 anos da cidade, a coluna foi para um dos locais que mais gosta: os Caminhos Rurais, um roteiro turístico e de produção rural no extremo sul. O programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, foi transmitido diretamente da Chácara da Família Piber. Confira acima a entrevista com Ildemar José Piber e sua filha, Giordana Piber.