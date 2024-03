Teleconferência da Petrobras sobre os resultados de 2023. Mercado financeiro repercutirá os dados ao longo do dia. Ações no Exterior caem refletindo a frustração com a decisão de não distribuir dividendos extraordinários aos seus acionistas e a divulgação de resultados do quarto trimestre um pouco abaixo das expectativas. Isso gera impacto na percepção dos investidores internacionais sobre o mercado brasileiro. O restante do lucro irá para uma reserva de remuneração de capital.