A insolvência do Hospital Beneficência Portuguesa acabará tendo efeito de falência. Isso porque dificilmente o complexo voltará a operar. O administrador judicial Tiago Jaskulski Luz, do escritório CB2D, informa que a estrutura está sucateada e equipamentos foram transferidos. Ele foi à leilão em 2022 por R$ 41 milhões, mas o resultado ainda não foi homologado. Assista acima o comentário no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.