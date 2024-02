Um dos cinemas comprados pelo Zaffari para expansão de loja segue fechado em Porto Alegre. Trata-se do Lido, na Avenida Borges de Medeiros, adquirido em 2011 para usar o espaço de 1,5 mil metros quadrados para aumentar o supermercado do grupo na esquina das ruas Marechal Floriano Peixoto e Riachuelo. O projeto acabou não avançando na prefeitura, mas uma fonte disse à coluna que a ideia era usá-lo como área de vendas, deixando o primeiro andar do supermercado, na Riachuelo, para estacionamento, já que a unidade não possui um. Na Borges de Medeiros, onde ficava a entrada do cinema, seria criado um novo acesso para os clientes.