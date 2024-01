Duas empresas do ramo de equipamentos do Vale do Sinos conseguiram na Justiça de Novo Hamburgo decisões que suspendem por 60 dias a cobrança de dívidas. São as chamadas medidas cautelares, que estão sendo usadas com mais intensidade desde o início do ano passado. O que chamou a atenção nos casos destas duas indústrias — Wolkan e Cooling Freezing — é a intenção de resolver a situação financeira por recuperação extrajudicial e não pela judicial, mecanismo mais usado.