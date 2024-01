Consumidores com prejuízos, como queima de equipamentos, com problemas no fornecimento de energia elétrica podem pedir ressarcimento à concessionária de energia. Isso é determinado por resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Clientes da CEEE Equatorial, porém, argumentam que a empresa tem negado os pedidos, o que foi confirmado pela presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), Luciana Luso de Carvalho, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.