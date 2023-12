Com mais de 2 mil interessados na fila, um condomínio em Xangri-lá fechou negócio com todos os 230 lotes colocados à venda. Ou seja, o recém-lançado Raro, da Melnick Arcadia, está 100% endereçado aos novos donos dos terrenos. A sócia-diretora Alessandra Sehn apostava no projeto, claro, mas admite que ficou surpresa.